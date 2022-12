Ein Antrag von Dominik Bergner auf Geschwindigkeitsreduzierung in Leutzdorf sowie in allen übrigen Ortsteilen der Gemeinde Gößweinstein auf 30 Stundenkilometer (km/h) löste in der Sitzung des Marktgemeinderats sage und schreibe 16 Einzelbeschlüsse aus.

Die Beschlussempfehlung der Verwaltung, bei den zuständigen Behörden einen Antrag auf Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für alle Innerortsstraßen auf dem Gebiet des Marktes Gößweinstein zu stellen, wurde von der Ratsmehrheit als zu pauschal und zu heftig empfunden. Außerdem würden hohe Kosten für die Schilderbeschaffung entstehen. Schließlich kam man überein, dass eine Prüfung der Notwendigkeit der Tempobegrenzung für alle aufgeführten Teilbereiche durchgeführt werden müsse.

An den Brennpunkten, wie zum Beispiel bei den Staatsstraßen in Stadelhofen, Kleingesee oder Leutzdorf wäre dem Vernehmen nach eine Beschränkung an den Bushaltestellen gerechtfertigt. Auch eine zeitlichen Einschränkung der Geschwindigkeitsbeschränkungen wurde kritisch gesehen.

Einstimmig sprach sich der Marktgemeinderat für eine Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km/h auf der Bundesstraße 470 in Behringersmühle aus. Für eine Reduzierung auf der Kreisstraße FO 39 ( Behringersmühle – Wölm) waren zwölf Räte, drei dagegen. Mit 4:11 Stimmen abgelehnt wurde eine Tempobegrenzung auf der Staatsstraße 2185 in Behringersmühle von Oberailsfeld kommend und auf der Staatsstraße 2191 in Gößweinstein von Sachsenmühle kommend bis zum Ortsausgang in Richtung Siegmannsbrunn.

Die Situation in Leutzdorf

Mit 2:13 Stimmen abgelehnt wurde eine 30er-Zone auf der Staatsstraße 2685 in Gößweinstein von Leutzdorf kommend. Einstimmig befürwortet hingegen wurde eine 30er-Zone auf der Staatsstraße in Leutzdorf , mit 6:9 Stimmen abgelehnt das Gleiche auf der Kreisstraße FO 23 in Etzdorf und Türkelstein. Auf der gleichen Kreisstraße durch Hartenreuth soll jedoch auf 30 km/h begrenzt werden. Dieser Beschluss fiel mit 8:7 Stimmen knapp aus. Für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Kreisstraße FO 37 ebenfalls in Hartenreuth war das Abstimmungsergebnis genau andersherum.

Mit 3:12 abgelehnt wurde eine Reduzierung für die Kreisstraße FO 37 in Wichsenstein, mit 9:6 jedoch zugestimmt für die Kreistraße FO 21 ebenfalls in Wichsenstein von Bieberbach kommend. Abgelehnt mit 4:11 wurde eine Reduzierung auf der Kreisstraße FO 37 in Hardt und Sattelmannsburg.

Die Regelungen in Kleingesee

Mit 7:8 ebenfalls abgelehnt wurde Tempo 30 für die Kreisstraße FO 43 in Kleingesee von Bieberbach kommend. Mit 10:5 befürwortet wurde dies hingegen für die Kreisstraße FO 20 in Kleingesee von Bärnfels kommend und mit 7: 8 abgelehnt für die Staatsstraße 2191 in Kleingesee. Schließlich einstimmig befürwortet wurde eine 30er-Zone für die Staatsstraße 2191 in Stadelhofen.