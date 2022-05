Das Otis Trio aus Oklahoma (USA) präsentiert am 22. Mai um 17 Uhr Kammermusik im Prunksaal der Burg Rabenstein. Das Ensemble besteht aus Dawn Lindblade (Klarinette), Tess Remy-Schumacher (Cello) und Sallie Pollack (Klavier). Sie spielen im Renaissance-Saal Trios von Beethoven , Piazzolla und Brahms für Klarinette, Cello und Klavier.

Der Eintritt für Erwachsene kostet 27 Euro und für Schüler sowie Studierende 16 Euro. Karten gibt es an allen CTS-Vorverkaufsstellen, online oder telefonisch unter 09202 / 97 00 44 0. Weitere Informationen im Internet: www.burg-rabenstein.de.

Das Programm: Ludwig van Beethoven : Trio op. 11 in B-Dur für Klarinette, Cello und Klavier; Astor Piazzolla : „Four seasons of Buenos Aires“ für Klarinette, Cello und Klavier; Johannes Brahms : Trio op. 114 in a-Moll für Klarinette, Cello und Klavier. Foto: Veranstalter