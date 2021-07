Die Tagesfahrt der Kameradschaft Wittelsbach Forchheim am Samstag, 11. September, nach Sand am Main findet unter den vorgeschriebenen Corona-Bedingungen statt. Voraussetzung ist, dass mindestens 40 Personen teilnehmen. Bisher haben sich laut Anmeldung erst 18 Personen gemeldet, so dass die Gefahr einer Absage besteht. Alle Mitglieder haben bis Montag, 9. August, noch die Möglichkeit, sich bei Roland Amtmann unter Telefon 09191/65495 anzumelden. Sollten sich bis dahin keine 40 Teilnehmer gemeldet haben, wird der Tagesausflug ersatzlos gestrichen. red