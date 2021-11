Zusammen mit den Urban Sketchers Forchheim stellte die Sparkasse Forchheim ihren Kalender für das Jahr 2022 vor: Zwölf Zeichnungen schmücken den Kalender für das folgende Jahr und fangen auf einzigartige Weise Momente, Orte und Gebäude der Region ein. Mit einem großen Wiedererkennungswert für diese Art der Bildkunst zeichnen die Künstlerinnen und Künstler der „Urban Sketchers“, einer weltweiten Skizzengruppe, Landschaftsmotive skizzenhaft, authentisch und regional nach. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Urban Sketchers Forchheim für dieses gemeinsame Projekt gewinnen konnten“, so Ewald Maier, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse , „die lebhaften Zeichnungen werden 2022 den Kalenderbesitzern viel Freude bereiten und bringen gleichzeitig Kunst und Farbe ins Haus oder Büro.“

Seit 2016 sind die „Urban Sketchers“ Forchheim ein kleiner Teil einer weltweiten Gruppe. „Während unserer Treffen haben wir einen freundlichen Umgang miteinander und freuen uns, mit Gleichgesinnten Zeit zu verbringen. Anschließend machen wir einen ,throwdown’, das heißt, wir legen unsere Bilder nebeneinander auf dem Boden und machen ein Foto“, so Rosemary Keßler, Ansprechpartner der „Urban Sketchers“ Forchheim . Die Skizzenhefte der „Urban Sketchers“ füllen sich nahezu von alleine, denn wer ein aufmerksames Auge für seine Umgebung hat, der findet überall ein Motiv.

Geschichten erzählen

„Weil’s um mehr als Geld geht, wollen wir mit diesem Kunstkalender das Schaffen der ,Urban Sketchers’ Forchheim würdigen, die mit ihren Zeichnungen Geschichten der Orte erzählen, an denen wir leben: von unserer Region und damit von Stadt und Landkreis Forchheim “, so Ewald Maier. „Wir zeigen mit der Würdigung der ,Urban Sketchers’ Forchheim als Sparkasse gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein und Engagement – stellvertretend für alle Künstler in der Region.“

Wer sich für die „Urban Sketchers“ Forchheim interessiert, kann mit Rosemary Keßler Kontakt aufnehmen (Telefon 09191/89363, E-Mail rosemary@kessler-galerie.de). red