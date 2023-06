„Prinzessin ist auch kein Traumjob“ lautet das Programm der Kabarettistin Rena Schwarz, die am Samstag, 3. Juni, um 20 Uhr in der Teufelshöhle Pottenstein auftritt. Sie verlegt alte Märchen in die heutige Zeit und vergleicht sie mit der Realität. Manchmal sind ihre Geschichten so absurd, dass sie schon wieder wahr sein könnten. Karten sind erhältlich im Tourismusbüro Pottenstein , Tel. 09243/70841, E-Mail info@pottenstein.de, und an der Abendkasse (Einlass ab 19.30 Uhr, freie Platzwahl). Foto: Tourismusbüro Pottenstein