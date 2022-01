Jutta Reusch hat Glück . Schon zum zweiten Mal hat sie beim Projekt des Rotary Clubs Forchheim „ Weihnachtsfreude “ etwas gewonnen. Im vergangenen Jahr war es ein Gutschein in Höhe von 100 Euro vom Möbelhaus Schramm, und in diesem Jahr ist Reusch die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises – Gold im Wert von 700 Euro, das von der Sparkasse Forchheim gesponsert wird. Die Losnummer für den Hauptgewinn wurde unter notarieller Aufsicht gezogen.

Der Präsident des Rotary Clubs Forchheim , Dr. Engelbert Heimerl, überreichte die fünf kleinen Goldbarren, insgesamt 12,5 Gramm schwer, die in eine Art Checkkarte mit Zertifikat eingelassen sind. Auf die Frage nach der Verwendung des Hauptgewinnes antwortete die Poxdorferin: „Der liegt jetzt erst einmal.“ Den Adventskalender des Rotary Clubs habe sie in der Pilatus-Apotheke in Hausen gekauft, berichtete die Gewinnerin. Auch viele ihrer Verwandten und Bekannten hätten einen Kalender oder sogar zwei erworben, aber bis jetzt noch nicht gewonnen. Präsident Dr. Engelbert Heimerl hob den wohltätigen Zweck des Kalenderprojektes hervor: „Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender in Höhe von rund 10 000 Euro geht komplett an den Kinderschutzbund Forchheim , und wir freuen uns, dass wir den Kinderschutzbund bei seiner wunderbaren Tätigkeit erneut unterstützen können – inzwischen ist das eine gute Tradition geworden.“

Seit 2017 verkauft der Rotary Club Forchheim nummerierte Adventskalender, die an der Verlosung von hochwertigen Gutscheinen und Sachpreisen teilnehmen. red