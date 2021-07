Zeugen einer Körperverletzung am Donnerstag gegen 18.50 Uhr im Kellerwald in Forchheim sucht die Polizei Forchheim . Ein 30-jähriger Mann befand sich am Toilettenhäuschen in der Nähe des Schindlerkellers, als er aus bislang unbekannten Gründen von einem etwa 25 Jahre alten Mann mit weißem Tank-Top ins Gesicht geschlagen wurde. Der unbekannte Täter flüchtete in den Kellerwald, während der Geschädigte mit Verdacht auf eine Fraktur im Gesichtsbereich ins Klinikum gebracht werden musste. Hinweise auf den Schläger erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.