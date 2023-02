Mara Forster und Viktoria Stülpnagel, zwei Schülerinnen aus dem Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt , haben beim GYPT (German Young Physicists Tournament) mit einer punktgleichen Zweitplatzierung begeistert. GYPT ist ein bundesweiter Physikwettbewerb, bei welchem Schülerteams mit der Untersuchung physikalischer Problemstellungen gegeneinander antreten.

Für das Gymnasium Fränkische Schweiz traten erstmalig Mara Forster und Viktoria Stülpnagel (beide 9 D) an der Universität Bayreuth im Wettbewerb an. Mit Unterstützung des Physiklehrers Matthias Troiber untersuchten sie über Monate im Physik-Wahlkurs mit viel Esprit und Eifer zwei physikalische Phänomene. Mara Forster arbeitete daran, herauszufinden, welche Eigenschaften erfüllt sein müssen, um ein mit Reis gefülltes Gefäß mit einem darin befindlichen Löffel hochheben zu können. Viktoria Stülpnagel ging der Struktur von Fraktalen am Beispiel eines Brokkoli auf die Spur.

In Bayreuth präsentierten beide ihre Ergebnisse in Fachvorträgen in englischer Sprache. Besonders begeistern konnten sie neben fachlichem und rednerischem Können mit ihrem eigens angefertigten Anschauungsmaterial. Ebenso traten sie gekonnt in einer Fragerunde gegen ihre Kontrahenten an. Die Jury unter der Leitung von Professor Walter Zimmermann bewertete die gezeigten Leistungen. Die beiden Jungforscherinnen aus dem Gymnasium Fränkische Schweiz qualifizierten sich für das Bundesfinale in Bad Honnef (3. bis 5. März), in welchem der Vorentscheid für die internationale Physik-Meisterschaft (IYPT) stattfindet.

Svenja Zeißler, Hannah Batz (beide 9 D, GFS)