Der vierte Jungforschertag fand im Landkreis Forchheim statt. Nachdem die letzte Veranstaltung 2019 am Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt durchgeführt worden war, war diesmal das Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim (EGF) Veranstaltungsort.

Aufgrund des Wandertags zum Schuljahresende war die Schule an diesem Tag leer, und es konnten somit alle schuleigenen Fach- und Übungsräume der Chemie, Biologie und Physik für praktische und experimentelle Workshops genutzt werden.

Wegen der anhaltenden Unsicherheiten aufgrund der pandemischen Lage hatten sich die Veranstalter – das Bildungsbüro und der Verein „FOrsprung“ in Kooperation mit dem EGF – dazu entschieden, den Jungforschertag in einem kleineren Rahmen als sonst zu planen. Daher waren in diesem Jahr nur die weiterführenden Schulen aus der Stadt Forchheim eingeladen worden.

Zur Teilnahme angemeldet hatten sich schließlich die beiden Gymnasien und die Realschule Forchheim . Insgesamt etwa 60 Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufen hatten somit die Möglichkeit, sich vier Stunden lang intensiv mit einem naturwissenschaftlichen Thema auseinanderzusetzen.

Es war die Gelegenheit, Experimente durchzuführen und Aufgabenstellungen zu bearbeiten, für die im Schulalltag häufig keine Zeit ist: „Anamorphosen und andere optische Illusionen“, „Naturkosmetik selbst gemacht“, „Experimente mit Wasser“ (Chromatographieversuch, Temperaturabhängigkeit der Diffusion, Fehling-Lösung mit Glukose und Stärke), „Pflanzen bei der Arbeit zusehen – Photosynthese “, „Chemie und Physik in der Küche“. red