Eine Hochseilgartentrainerausbildung für junge Erwachsene ab 18 Jahren findet vom 30. September bis 6. Oktober im Jugendhaus Burg Feuerstein statt.

Die Organisatoren vom Jugendhaus suchen junge Menschen, die Lust haben, im Hochseilgarten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten. Um Programme mit Teilnehmern zielgruppenorientiert durchführen zu können, bedarf es nach aktuellen Standards der ERCA (European Ropes Course Assosiation) ausgebildeter Sicherheitstrainer. Angeboten wird eine Hochseilgartentrainerausbildung mit Material- und Knotenkunde, Sicherungstechniken, Sicherungscheck der Anlage sowie das Retten von Personen. Der Abschluss der Ausbildung entspricht den ERCA-Standards und dient als Voraussetzung, um auf der Anlage am Feuerstein arbeiten zu können. Der Trainerausbildung ist ein Schnuppernachmittag am Sonntag, 19. September, vorgeschaltet.

Um eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 17. September, wird gebeten. Weitere Informationen und Anmeldung: Jugendhaus Burg Feuerstein, 91320 Ebermannstadt , Telefon 09194/76740, Fax 09194/767410, E-Mail: anmeldung@burg-feuerstein.de, www.burg-feuerstein.de. red