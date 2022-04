Unter dem Motto „ Erfolg weiterführen“ fand die Jahresversammlung des Baiersdorfer Sportvereins in der Mehrzweckhalle statt. Präsident Roland Lahme gab einen kurzen Rückblick auf die Höhepunkte der vergangenen zehn Jahre.

Hierzu zählten der positive Ausgang der Insolvenzprüfung, die konzeptuelle Neuausrichtung 2012 bis 2014, die Trennung von Abteilungs- und Grundbeitrag, die Einstellung des Sportwissenschaftlers Michael Hettchen, die wöchentlichen Vorstandssitzungen, das Miteinander im Verein, die Umstrukturierungen und Umbauarbeiten im Gebäude „Domizil“, das Image des Vereins, die Zusammenarbeit mit der Stadt Baiersdorf und schließlich auch die Verbesserung der Finanzlage um 60 Prozent.

Seit zehn Jahren unterstützen auch die beiden Hauptsponsoren Schamel-Meerrettich und Rosic-Immobilien den Verein, welche durchgehend – auch während der Pandemie – als Sponsoren auftraten.

Die Finanzen

Roland Lahme stellte das Gesamtergebnis 2021 vor. Das Jahr wurde mit einem Plus von 70.169,65 Euro abgeschlossen. Auch habe der BSV es geschafft, die Entschuldung um knapp 50.000 Euro in den zwei Pandemiejahren voranzubringen. Die Abteilungen hätten mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. In den letzten zehn Jahren sei es gelungen, die Finanzlage um 63 Prozent zu verbessern. Roland Lahme stand aus beruflichen Gründen nicht mehr für das Amt des Präsidenten zur Verfügung. Gewählt wurden: Präsident Jürgen Ries; Ressortleitung Finanzen Jürgen Bövers (Wiederwahl); Ressortleitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Hanna-Marion Fina (Wiederwahl).

Für die Wahl des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin und der Ressortleitung Liegenschaften stellte sich niemand zur Verfügung. Roland Lahme erläuterte die wesentlichen Neuerungen der Satzung, die ab dem 1. Januar in Kraft tritt.

Als neuer Abteilungsleiter der Badmintonabteilung wurde Markus Preclik gewählt. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter berichteten über das Jahr 2021. Im Vergleich zu 2019, das bisher das erfolgreichste Jahr war, sind die Mitgliederzahlen 2020 zurückgegangen. Jetzt sei wieder eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Es habe keine coronabedingte Austrittswelle gegeben, aber die Monate der Schließung hätten dazu geführt, dass keine neuen Mitglieder akquiriert werden konnten.

Der Verein besitzt das Siegel „seniorenfreundlicher Verein“.

Künftig gibt es ein neues Bewegungsangebot für Kinder, „kidsfit@ BSV “. Michael Hettchen stellte seine Nachfolgerin Rebecca Singer, die nicht persönlich anwesend sein konnte, vor.

Für langjährige Treue zum Verein wurden (zum Teil in Abwesenheit) geehrt: 25 Jahre: Gabriele Bader, Johanna Brütting, Rose Gräber, Werner Hoffmann, Monika Kaiser, Andrea Kleinsorge, Karl Krammer, Annegret Ott, Alexander Roll, Rosalinde Roth, Helmut Schmid , Heike Wohlfart, Klaus Zebisch; 40 Jahre: Ursel Baumgartl, Hans-Peter Säbel, Ingeborg Seitz; 50 Jahre: Richard Koch; 60 Jahre: Hansjürgen Beifuß, Peter Walz. red