In 70 Jahren sammeln sich viele musikalische Ereignisse, denen der Igensdorfer Posaunenchor nun auch ein weiteres besonderes hinzufügen will: Anlässlich ihres runden Geburtstages laden alle Bläser für Sonntag, 7. Mai, ab 19 Uhr zu ihrem Jubiläumskonzert unter der Leitung des langjährigen Chorleiters Rainer Friedrich in deren Wirkungsstätte, die Kirche St. Georg, ein.

Bei der Auswahl des Programms zeigten sich die Musiker ebenso bunt gemischt und vielseitig, wie es die 27 aktiven Bläser jeden Alters auch selbst sind: Neben Posaunenchor-Standardrepertoire in Form von Chorälen oder Werken aus der Klassik dürfen auch moderne Stücke für Junge und Junggebliebene nicht fehlen.

Junge Bläser

Eine Besonderheit, über die nicht viele Posaunenchöre verfügen, zeigt sich auch im diesjährigen Programm: „Next Gen Brass“, eine Abordnung junger Bläser, die allesamt über die Jahre im Chor groß wurden. Dieses Ensemble, bestehend aus Lena und Jonas Melchner, Anja und Sandra Behringer, Eva Britting und Christina Thoma, probt eigenständig unter der Leitung des zweiten Chorleiters Jonas Melchner ein Repertoire ein, das auch dieses Konzert bereichern soll.

Unterstützt werden die Igensdorfer Bläser von Ramona Friedrich (Sopran) und Michael Wolfrum ( Bariton ), die das Programm ergänzen. Die beiden Sänger konzertieren mit unterschiedlichen Orchestern, zumeist als Solisten, aber auch als Chorsänger bei Oratorien , Kirchenkonzerten , Liederabenden und Opernvorstellungen. Wolfrum sang zuletzt unter anderem in der Elbphilharmonie anlässlich des Érard-Festivals. Begleitet werden beide von dem Organisten Christoph Schmidt aus Rüsselbach, der seit vielen Jahren versiert und mit Herzblut Gottesdienste und besondere Anlässe musikalisch ausschmückt. Ganz so, wie es sich seit Beginn der Posaunenchor-Konzertreihe zu Sonntag Cantate in den vergangenen zwölf Jahren etabliert hat, absolvierten die Musiker zur Vorbereitung des Konzertes gemeinsam mit der derzeitigen Ausbilderin des Nachwuchses, Hornistin Nalin Wongpiromsarn, und Landesposaunenwart Sven Menhorn kürzlich ein gemeinsames Probenwochenende, um ihrer Programmauswahl den letzten Feinschliff zu geben. Das religionspädagogische Zentrum „Die neue Abtei“, das ehemalige Zisterzienserkloster in Heilsbronn, bot dabei einen imposanten Rahmen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit wird gebeten. red