Hilde Pohl am Flügel, Yogo Pausch am Schlagzeug und Norbert Meyer-Venus am Bass: 20 Jahre Hildegard-Pohl-Trio. Am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr gibt das beliebte Swing-Trio aus Nürnberg sein Jubiläumskonzert auf Burg Rabenstein . Das Trio hat im Laufe von zwei Jahrzehnten seinen eigenen swingenden Sound im Crossover von Klassik und Jazz entwickelt. So ist es kein Wunder, dass sich der Zuhörer mit einem Ohr im Jazzclub und mit dem anderen im Konzertsaal wähnt. Zum Jubiläum gibt es nun das Best-of-Konzert „Swing Hilde swing“ im Renaissancesaal. Kartenreservierung unter Telefon 09202/9700440. Weitere Infos unter www.burg-rabenstein.de. Foto: Burg Rabenstein Event GmbH