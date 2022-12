Beim Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen des Gymnasiums Fränkische Schweiz (GFS) überzeugte Johanna Pennig mit klarer Stimme und einem flüssigen Vortrag.

Die vier Klassensieger waren in zwei Runden angetreten. Zunächst wurde ein selbstgewählter und vorbereiteter Text gelesen. Finn Schäftlein begann mit einem Abschnitt aus dem Jugendroman „Internat der bösen Tiere. Die Falle“. Dann folgte Josua Stern mit einer Passage aus „Die drei ??? Schattenwelt“. Johanna Pennig hatte einen Ausschnitt aus „Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder“ gewählt. Johanna Bauer beendete den ersten Lesedurchgang mit einem Vortrag aus „Funkelsee. Das Tal der verlorenen Pferde“.

Für die Jury war die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, weil alle vier Kandidaten sowohl gut vorbereitet waren als auch ausdrucksstark die Dialogszenen gestalteten.

In der zweiten Runde musste mit einem Ausschnitt aus Uwe Timms Klassiker „Der Schatz auf Pagensand“ ein unbekannter Text vorgelesen werden. Hier setzte sich Johanna Pennig gegen die weiteren Teilnehmenden durch. Als Preise gab es Urkunden und Bücher aus der Buchhandlung „faust.“ in Ebermannstadt, die die Vereinigung der Freunde des GFS gestiftet hatten. Johanna Pennig darf nun das Gymnasium beim Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs in Forchheim vertreten. swr