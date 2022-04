Das Balendat-Smirnov-Jazzquartett spielt am Samstag, 30. April, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9. Perkussive und dabei harmonisch überaus interessante Motive kennzeichnen das Spiel von Juri Smirnov. Überzeugend sind laut Pressemitteilung seine Eigenkompositionen neben den neu interpretierten Jazz-Standards . Seine großen Vorbilder Dexter Gordon , Paul Desmond und Sunny Rollins scheinen in Juris Stücken wiedererstanden zu sein. Die melodisch klaren Kompositionen des Pianisten Sören Balendat bereichern das Bandrepertoire um energetische Grooves im Stil des modalen Jazz sowie um eingängige Latin-Stücke und feinfühlige Balladen. Am Schlagzeug sitzt der vielseitig, ausdrucksstark und äußerst einfühlsam spielende Uwe Hitschfel. Den Laden hält mit fundiertem Spiel und sicher agierend Winnie Neumann am Kontrabass zusammen. Eintrittspreise: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten gibt es unter www.jtf.de. Foto: Balendat-Smirnov-Jazzquartett