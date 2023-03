Erst der Kirchenzug mit den Weilersbacher Musikanten unter Dirigent Alexander Krause, der Gottesdienst in St. Anna mit Grußworten von Pfarrvikar Thomas Muttam, dann die Hauptver-sammlung im Vereinslokal Gasthaus Hubert/Reichelt: Der Burschen- und Männerverein

St. Josef Weilersbach hat es heuer wieder ganz traditionell gehalten. Und noch etwas behalten die Männer bei: ihren Vorstand. Bei den Neuwahlen, die Bürgermeister Marco Friepes zügig abwickelte, wurden fast alle Mitglieder der Führungsriege wiedergewählt. Mit Ausnahme von Peter Zillich, der als Beirat aufhörte. Vorsitzender bleibt Günter Hofmann, sein Vize Stephan Schaffner. Die Kassengeschäfte bleiben in den Händen von Ingo Fix und Stellvertreter Heinz Hornegger. Erster Schriftführer ist weiterhin Thomas Wernsdörfer, sein Stellvertreter Andreas Haas . Zum Beirat gehören: Thomas Sponsel, Gerhard Amon, Tobias Amon, Josef Gath und Markus Baptistella (neu).

Ein ungewöhnlicher Rückblick

Kassenprüfer sind Benedikt Seiler und Marco Friepes. An die 50 von 119 Mitgliedern hatte Vorsitzender Hofmann zur Hauptversammlung am Josefi-Tag begrüßt und vergaß dabei nicht, allen anwesenden Josefs zum Namenstag zu gratulieren. Der Rückblick war nicht so wie gewohnt: Wegen Corona waren in den vergangenen Jahren fast alle Veranstaltungen ausgefallen. So berichtete Hofmann nur von einer Ausflugsfahrt, jedoch auch von einer sehr gut besuchten und gelungenen Weihnachtsfeier. Ebenfalls relativ kurz war der Kassenbericht von Ingo Fix: Die Bilanz fiel recht angenehm aus.

Ein schöner Punkt auf der Tagesordnung war die Auszeichnung von Mitgliedern mit Ehrennadeln und Urkunden des Landesverbandes Katholischer Männergemeinschaften in Bayern. Die beiden Vorsitzenden nahmen die Ehrungen vor. Die Liste der Geehrten war umso länger, weil coronabedingt zwei Jahre zusammengefasst wurden. Eine außergewöhnliche Ehrung war die des 95-jährigen Johann Dennerlein. Ein Mitglied, das ein dreiviertel Jahrhundert der Männerrunde angehört und aus der Geschichte des St.-Josef-Vereins nicht wegzudenken ist. Auf 60 Jahre Treue blicken Adam Martin und Georg Bierfelder zurück. 50 Jahre sind Franz Sitter, Georg Brütting, Felix Neuner, Manfred Dürrbeck, Herbert Dötzer, Siegmund Lang und Josef Hack dabei. Seit 40 Jahren ist Oskar Braun im Verein und auf 25 Jahre kommen Reinhold Merz, Peter Zillich, Franz Hack, Gottfried Batz, Werner Lang , Alfred Hack, Alfons Roppelt und Roland Ruppert. Mit dem Ausblick auf eine Beachparty am 11./12. August und eine Vereinsfahrt am 7. Oktober schloss Vorsitzender Hofmann die gut besuchte Versammlung des St.-Josef-Vereins. Bürgermeister Friepes bezeichnete den Burschen- und Männerverein in seinen Grußworten als einen Verein, der seit beinahe 120 Jahren eine tragende Säule für Tradition und Gemeinschaft in Weilersbach sei. Heidi Amon