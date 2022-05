Einkaufen , bummeln und genießen heißt es am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 8. Mai in Ebermannstadt . Die Stadt lädt ab 10.30 Uhr zum Jahrmarkt ein. Um 12.30 Uhr öffnen die Ladengeschäfte.

Diverse Angebote an Bekleidung und frühlingshaften Dekorationen sowie weitere Artikel liegen in den Auslagen bereit. Die Geschäfte sind ganz auf das Frühjahr eingestellt.

Am Sonntag startet auch die Dampfbahn Fränkische Schweiz von Ebermannstadt nach Behringersmühle. Dort erwartet Besucher in der historischen Wartehalle eine Verkostung verschiedener Sommeraperitifs. Buchungen per Mail an verwaltung@dampfbahn.net oder Telefon 09194/725175. red