Die Kolpingsfamilie Forchheim freut sich, dass die Hauptversammlung am Samstag, 19. März, 19.30 Uhr, im Pfarrsaal Don Bosco stattfinden kann. Am Sonntag, 20. März, findet zu Ehren des heiligen Josef zusammen mit den Zimmerergesellen um 10 Uhr ein Gottesdienst in St. Martin statt. Es gilt die 3G-Regel. red