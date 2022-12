Bei der Bereitschaft Forchheim des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) fand die Weihnachtsfeier und damit verbunden der Jahresabschluss statt. Dieser Abend wird genutzt, um auf das Jahr zurückzublicken und den Ehrenamtlichen für die geleisteten Stunden zu danken.

Bereitschaftsleiter Sebastian Wolf begann mit den Worten: „Es war ein Jahr der Veränderungen“, das noch unter strengen Corona-Auflagen begonnen habe und in dem zunächst Abstände eingehalten, Masken getragen und Tests vorgelegt werden mussten. Schon im Frühjahr konnten dann aber nach und nach test- und maskenfrei wieder Ausbildungen und Schulungen durchgeführt werden, was den Weg zurück in die Normalität ermöglichte und die ehrenamtlichen Helfer wieder stärker zusammengebracht habe.

Dass dies wichtig und notwendig war, zeigte eindrucksvoll die Bilanz des Jahres: Über 14.000 ehrenamtliche Stunden wurden allein in der BRK-Bereitschaft Forchheim geleistet. Bei rund 100 Veranstaltungen, Diensten, Einsätzen, Ausbildungen, Weiterbildungen, Lehrgängen oder auch Arbeitsdiensten haben die Bereitschaftler viel geleistet, Menschen geholfen und das BRK würdig repräsentiert.

Auch Michael Fees, Kreisbereitschaftsleiter, bedankte sich bei allen Kräften: „Das, was in den vergangenen Jahren geleistet wurde, kann nicht in Worten beschrieben werden.“ Er sei stolz darauf, im Landkreis Forchheim solch engagierte Ehrenamtliche anzutreffen und gemeinsam mit ihnen die Werte des Roten Kreuzes zu vertreten.

Auch in seiner zweiten Funktion als Vorstandsvorsitzender des BRK-Kreisverbandes Forchheim nannte er viele Projekte, die für das Ehrenamt umgesetzt und in die Wege geleitet werden konnten. Darunter befinden sich auch wichtige Anschaffungen und Veränderungen an der Infrastruktur, die die Einsatzkräfte nachhaltig unterstützen sollen und die Grundlage dafür bilden, dass die Kräfte auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben, um adäquat Menschenleben zu retten. Den Dankesworten schloss sich auch MdL Michael Hofmann an, er beschrieb die Stunden und die ehrenamtliche Tätigkeit mit „einer unglaublichen Leistung“, die er in seiner Funktion als Vorstandsmitglied weiter vorantreiben wolle. Hofmann betonte, dass besonders im Ehrenamt Freundschaften und Verbindungen fürs Leben geschlossen werden könnten, wie sie kaum anderweitig gefunden werden könnten, und die jede Mühe und jeden Einsatz wert seien.

Abschließend wurden verdiente Mitglieder für ihr langjähriges Engagement geehrt, darunter auch Ehrungen, die aus den vergangenen Corona-Jahren nachgeholt wurden. Geehrt wurden Benjamin Dörfler, Florian Schwarzmann, Isabella Stillkerich, Corinna Hantke, Thomas Hylla, Katharina Weidenhammer, Lukas Lunz, Daniel Weidenhammer, Armin Schmidtlein und Edmund Hantke.

Ausbilder Gerhard Hoch wurde in diesem Rahmen für seine Arbeit in der Erste-Hilfe- und Sanitätsausbildung, für die er sich seit 1982 einsetzt, mit dem Ehrenzeichen in Silber für Ausbilder des BRK ausgezeichnet.

