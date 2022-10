Zum vermutlich letzten Mal versammelten sich die Mitglieder der SpVgg Jahn Forchheim in der altehrwürdigen Jahn-Kulturhalle zur Jahreshauptversammlung.

Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied Uwe Schüttinger konnte man sich über die Ernennung der neuen Ehrenmitglieder Konrad Böhm, Ernst Lehmann , Harald Seifert, Gerhard Tinkl, Hans Weiß und Herbert Wiatkowski freuen. Außerdem standen Ehrungen für langjährige treue Mitglieder an.

Unter Tagesordnungspunkten Rechenschaftsbericht des Vorstands sowie Kassenbericht des Schatzmeisters informierte der Vorstand über die Finanzen und den Umzug und Neubau im Forchheimer Norden sowie auch über den Antrag des Spielmannszuges zur Ausgliederung aus dem Hauptverein.

Zum Baufortschritt: Bereits abgeschlossen wurde das Anlegen der drei neuen Fußballfelder , die Errichtung der LED-Flutlichter, das Installieren der Bewässerungsanlagen sowie der Bau eines Containerkomplexes für Lagermöglichkeiten. In der aktuellen Bauphase steht das Errichten der Fangzäune, der Bau der Tribüne und die Kernsanierung am Altbau auf dem Gelände im Forchheimer Norden an. Außerdem finden Feinjustierungen in der Rasenpflege durch Mäh- und Düngearbeiten sowie Begradigungen an den Rasenplätzen statt.

Nachdem die Mitglieder für die Entlastung des Vorstands gestimmt hatten, wurde der Wahlvorstand (Michael Schürr, Tischtennis) ernannt. Da Hans Schneider , Gert Pfeufer und Gerhard Tinkl für Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung stehen, bedankte sich Uwe Schüttinger für ihren außerordentlichen Einsatz in den vergangenen Jahren.

Als neues Vorstandsteam stellten sich Philipp Nagengast, Uwe Schüttinger, Maximilian Streit und Johannes Widmann zur Wahl. Andere Wahlvorschläge gab es nicht. Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung der Kandidaten wurde das Quartett von den Mitgliedern gewählt.

Folgende Aufgabenteilung ist geplant: Philipp Nagengast Jugendfußball, Fußballorganisation, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit (Fußball), Uwe Schüttinger Finanzen (Schatzmeister), Fußball und Verwaltung, Maximilian Streit interne Kommunikation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Johannes Widmann Neubau und Liegenschaften sowie Tennis.

Der neue Vorstand möchte laut Pressemitteilung den Kontakt zu allen Abteilungen aktivieren, ausbauen und den Gedanken „Wir sind der Jahn“ für alle Vereinsmitglieder in den Vordergrund stellen.

Als letzter Tagesordnungspunkt stand das gemütliche Beisammensein an. Dabei durften Erzählungen aus früheren Festen rund um die Jahn-Halle nicht fehlen. Der Traditionsverein blickt in eine spannende Zukunft und freut sich auf die neue Heimat am neuen Jahn-Gelände. red