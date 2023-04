1993 löste ein Besuch des Bochumer „Starlight Express“ bei Jose Andreu solche Begeisterung aus, dass er beschloss, dieses Musical in Heroldsberg zu inszenieren und zusammen mit Freunden aufzuführen. Am 10. Juni gründete er die Hero City Rollers – der Beginn einer regionalen Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.

30 Jahre danach sind die Hero City Rollers mit ihren professionellen Musicals auf Rollschuhen weit über die Metropolregion hinaus bekannt und beliebt. Inzwischen rollen schon die Kinder und teilweise bereits Enkelkinder der ehemaligen Darsteller über Bühne und Rampen der zur Musical-Halle umgestalteten Heroldsberger Gründlachhalle. In sämtlichen Produktionen entwarfen und fertigten die Mitglieder der Hero City Rollers Kostüme, Zubehör, Kulissen, Requisiten, Choreographien usw. in ehrenamtlicher Arbeit selbst.

Im Jubiläumsjahr wird es an Ostern wieder einige Vorstellungen von „Race Cars – das größte Autorennen der Welt“ geben.

Traum zweier Autoscooter

Die Geschichte handelt vom Traum zweier Autoscooter, die mit ihrem alltäglichen Schicksal auf den Kirchweihplätzen hadern. Urplötzlich geschieht das Unfassbare: nach heftigen atmosphärischen Störungen finden sie sich plötzlich auf einer richtigen Rennstrecke mitten im spannenden Rennzirkus wieder.

Sie erleben Siege und Niederlagen , Liebe und Intrigen, Jubel und Verzweiflung vor und hinter den Kulissen und sind als aktive Teilnehmer dabei im alles entscheidenden Rennen der Saison.

Zum Leben erweckt wird dieses moderne Märchen von 40 Rollschuhkünstlern der Laiengruppe, die in fantasievollen Kostümen über Bühne und Rampen des Heroldsberger „Motodroms“ fegen. Die rasante Musik geht in die Beine und die deutschen Texte schleichen sich direkt ins Ohr der Zuschauer.

Termine und Karten

Die Vorstellungen in der Heroldsberger Gründlachhalle finden am 8. und 9. sowie am 14. und 15. April (Beginn jeweils 20 Uhr) statt.

Karten sind online (hero-city-rollers.de), per E-Mail (info@hero-city-rollers.de), per Telefon (0911/518 77 30) zu bestellen bzw. an den bekannten Verkaufsstellen erhältlich.

Einen kleinen, ganz eigenen Traum erfüllen sich die Hero City Rollers am Ostermontag mit einer Extra-Vorstellung, zu der sie (wie schon bei früheren Musicals ) kranke und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Region einladen.

Die Kinder in eine andere Welt zu entführen und für einen Nachmittag ihr Schicksal vergessen zu lassen, darauf freut sich die gesamte Gruppe. red