Der Gemeinderat Leutenbach hatte bereits beschlossen, dass für die gesamte Gemeinde ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek) aufgestellt werden soll. In der Gemeinderatssitzung ging es nun um eine Ideensammlung, wie so ein Konzept aussehen und was in den einzelnen Ortsteilen gemacht werden könnte.

Wie Bürgermeister Florian Kraft (FW) erklärte, gehe es zunächst darum, die Entwicklungsziele zu definieren, um dann bei der Bezirksregierung von Oberfranken einen Förderantrag stellen zu können. Geplant ist dann auch die Beteiligung der Bevölkerung, die sich zum Beispiel mittels Arbeitstreffen konkretere Gedanken in den einzelnen Ortschaften machen könne. Der Prozess werde jedenfalls Jahre dauern.

Als Themen für die gesamte Gemeinde wurden der Ausbau von Solarenergie, der Breitbandausbau, der Hochwasserschutz, die Schaffung von Freizeiteinrichtungen wie eines Pumptracks, die Beseitigung von Leerständen, die Förderung des Tourismus, der Ausbau von Rad-, Dorfverbindungs- und weiteren Verkehrswegen, die Dorfgestaltungen, die Ansiedlung und Förderung von Gewerbe, der Naturschutz und die Nachhaltigkeit sowie das Thema Senioren festgelegt.

Für den Kernort Leutenbach sollen das Krämer-Anwesen, das alte Volksbankgebäude sowie der Kirchplatz und die Modernisierung des Rathauses berücksichtigt werden.

Bezüglich des „Krämershauses“ in der Dorfstraße 16 sollen vor allem die Nutzungsideen umgesetzt werden, wie sie bereits während der Juni-Sitzung letzten Jahres beschlossen wurden. Die Ideen reichen von einem Café mit kleinem Lebensmittelbereich im Untergeschoss, einer Vermietung des Obergeschosses als Wohnraum, der Unterbringung der Trachtenstube, einer Bücherstube bis zu einem offenem Treff mit Tagesgastronomie. Die Frage ist, ob die Scheune Wasser- und Abwasseranschluss bekommen sowie beheizbar sein soll.

Für den Gemeindeteil Mittelehrenbach sollen die alte Grundschule sowie eine Ertüchtigung des Feuerwehrhauses und der Abriss des „Ruppertenhauses“ gesondert betrachtet werden. In Oberehrenbach soll das Fischereianwesen besonders berücksichtigt werden. In Ortspitz liegt das besondere Augenmerk auf dem Schmittlein-Anwesen. tw