Der Ort Langensendelbach hat viele schöne Seiten. An manchen Stellen herrscht jedoch noch Verbesserungsbedarf. Deshalb wird an einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept gearbeitet, kurz Isek. Und das lebt von der Beteiligung der Bürger.

Hierzu stellten zwei Planungsbüros in der Gemeinderatssitzung sich und ihre Arbeit vor. In den Grundzügen zeigten beide die gleichen Strukturen, Aufbau und Ziele, die jeweiligen Handlungsfelder sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit als wichtigen Baustein. Ebenfalls wurde auf etliche Referenzen verwiesen, ob Stadtentwicklung, kommunales Förderprogramm oder Konzeptionen im Rahmen der ländlichen Entwicklung.

Auch die Handlungsfelder für ein Isek seien vielfältig, so die Planer. Jede Gemeinde für sich habe andere Vorstellungen. Deshalb würden die Anregungen aus den Reihen der Bürger wichtig sein, denn sie würden als Erste sehen, wo Verbesserungen erforderlich und notwendig seien. Ob Verkehr und Mobilität , Nahversorgung, Wohnen, Barrierefreiheit oder Baukultur: Von allem gibt es auch in Langensendelbach etwas.

Bürgermeister Oswald Siebenhaar teilte den beiden Planern mit, dass die Räte in der nächsten Gemeinderatssitzung ihre Entscheidung für einen Bewerber treffen werden.

Nach der Beratung etlicher Bauanträge befasste sich das Gremium mit dem Haushalt 2022. Doris Heid ist, wenn man so will, die Herrin der Zahlen. Sie legte dem in der Turnhalle tagenden Gemeinderat ihren Haushaltsentwurf vor, den Bürgermeister Siebenhaar erläuterte. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage: Was kann sich die Kommune leisten?

Die Antwort darauf: doch einiges. Siebenhaar machte deutlich, dass heuer einiges mit Geld bedacht werden könne, was schon geraume Zeit laufe. Er nannte dabei als Schwerpunkte die Erweiterung am Feuerwehrgerätehaus Bräuningshof, Digitalfunk („Tetra-Pager“ für die Feuerwehr, Umrüstung der Sirenensteuerung, Aufbau des Feuerwehrautos HLF20 für die FFW Langensendelbach und den barrierefreien Teilumbau in der Grundschule Langensendelbach .

Es gab weitere Investitionen: Aufbau Schützenkeller, Errichtung Mehrzweckhalle, Erweiterung Baumurnenfeld, Machbarkeitsstudie „Wohnen im Alter“ sowie Hochwasserschutz „Heideweg II“. Als größte Investition wird die Leitungsauswechslung in der Fränkische-Schweiz-Straße aus dem Jahr 1957 gesehen. Alle weiteren Investitionen sollen aus dem laufenden Haushalt ohne Kreditaufnahme finanziert werden.

Stellenplan wird rege diskutiert

Rege diskutiert wurde über den Stellenplan. Geschäftsleiterin Doris Heid hatte eine Mitarbeiterstelle eingeplant, da im kommenden Jahr ein Mitarbeiter in den Ruhestand geht. Da das Tagesgeschäft immer umfangreicher werde und qualifiziertes Personal schwer zu bekommen sei, wäre es sinnvoll, schon jetzt mit der Suche sowie Einarbeitung zu beginnen. Dem stimmten die Räte zwar zu, jedoch fehlte ihnen eine detaillierte Beschreibung dazu.

In der Folge einigte man sich darauf: Die Verwaltung legt einen Antrag mit Stellenplan dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung vor, damit der Haushalt im Mai verabschiedet werden kann.