Das „Bilderbuchtheater von Christian Sperlich aus Burgpreppach (Landkreis Bamberg) kommt nach Forchheim . Das Figurentheater spielt am Freitag, 27. Januar, 16 Uhr, im Pfarrzentrum Verklärung Christi , Jean-Paul-Straße 4, das Stück „ Pippi Langstrumpf in Taka-Tuka-Land“. In einer eigens erarbeiteten Fassung zeigt das Theater ein spannendes, aber auch lustiges Abenteuer von Pippi Langstrumpf , frei nach Astrid Lindgren , der weltbekannten und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Kinderbuchautorin. Eines Tages findet Pippi am Flussufer eine Flaschenpost von ihrem Vater, dem König der Taka-Tuka-Insel. Dieser berichtet, dass er dort von Piraten gefangen gehalten würde, die ihn zwingen wollten, das Versteck seines dort vergrabenen Schatzes zu verraten. So fliegt Pippi mit ihrem Äffchen, Herrn Nielson, in einem selbst gebauten Ballon zur Insel Taka-Tuka, um ihrem Vater zu helfen. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert circa 50 Minuten. Karten gibt es nur an der Tageskasse ab 30 Minuten vor Beginn. Eintritt: neun Euro. Foto: Christian Sperlich