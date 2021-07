Die Musikschule Ebermannstadt lädt am Samstag, 24., und am Sonntag, 25. Juli, von 14 bis 17 Uhr zu ihren Info-Tagen in die Grund- und Mittelschule Ebermannstadt , Eingang Hallenbad, Breitenbacher Straße, ein. Klavier, Violine, Schlagzeug, E-Gitarre oder doch lieber Klarinette ? Und was ist mit Singen oder Tanzen in einem Musical-Kurs oder Chor? Das und noch einiges mehr bietet die Musikschule Ebermannstadt in ihrem Programm. Am Samstag geht es um Blasinstrumente , Schlagzeuge, Perkussion, die Blockflöte, Gesang und Musical und am Sonntag um Streichinstrumente , Zupfinstrumente , E-Gitarren , E-Bass , Tasteninstrumente , die Musikalische Früherziehung , Orff und den Kinderchor . Interessierte Eltern und ihre Kinder lernen die Musikpädagogen kennen, können Fragen stellen oder Schnupperstunden vereinbaren. Es wird darum gebeten, sich unter www.musikschule.ebermannstadt.de über die Veranstaltung zu informieren. Bei Fragen und wegen weiterer Informationen können sich Interessierte an das Sekretariat der Musikschule unter Telefon 09194/50627 wenden. red