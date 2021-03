Bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden zu wohnen, wünscht sich jeder Mensch, um in Würde zu altern. Jedoch sind immer mehr ältere Menschen allein, auch auf dem Land. Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, sagt Ines Riermeier, Beraterin für die Gemeinde Dormitz beim Projekt " Marktplatz der Generationen", die per Videoschalte zur Gemeinderatssitzung zugeschaltet war.

Früher sorgten Mehr-Generationen-Haushalte für ein soziales Netz und direkte Hilfe. Heute führen wachsende Mobilität und veränderte berufliche Anforderungen dazu, dass Kinder und Enkelkinder nicht mehr in direkter räumlicher Nähe der Eltern und Großeltern leben würden, erklärte Riermeier. Das Ratsgremium hatte sich bereits mehrfach dafür ausgesprochen, den Fokus stärker auf die Senioren- und Generationenarbeit zu legen. Dies sei allerdings allein durch ehrenamtliches Engagement nicht zu leisten, sagte Bürgermeister Holger Bezold (FW). Riermeier hatte deshalb die Einrichtung eines Quartiermanagers vorgeschlagen, mit dessen fachlicher Unterstützung sich gemeindliche favorisierte Projekte besser umsetzen lassen. Diese Quartiersprojekte fokussieren sich nicht nur auf die spezifischen Problemlagen Einzelner, sondern verknüpfen und ergänzen bestehende Strukturen mit Blick auf die ältere Bevölkerung. Hauptziel des Projekts ist, durch gezielte Verbesserungen des Lebensumfelds vor Ort der älteren Bevölkerung langfristig einen Verbleib in ihrer Heimat zu ermöglichen. "Der gesellschaftliche Zusammenhalt gerade auf dem Land ist nach wie vor groß" , findet Riermeier.

Das Projekt will dabei helfen, "einen Schub zu geben, damit Engagement vor Ort Spaß macht" und das Leben für Ältere einfacher wird. Von einem professionellen Begleiter zweieinhalb Jahre begleitet, sollen dabei fünf Lebensbereiche im Fokus stehen: Nahversorgung, Mobilität , Gesundheit und Pflege sowie gesellschaftliche Teilhabe und altersgerechtes Wohnen. Die Verwaltung wird einen Förderantrag stellen und ein Konzept erstellen. wi