In der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Weilersbach standen Neuwahlen und Ehrungen an. Stefan Roppelt fasste in seinem Jahresbericht sämtliche Vereinsaktivitäten zusammen. So gehe es beim Mitgliederzuwachs bergauf und man stehe knapp vor der 500er-Marke.

Ein riesiger Erfolg sei die Musikerkerwa gewesen - „eine der erfolgreichsten Kerwas der letzten 40 Jahre“, verkündete er. Sehr positiv hob er die Nachwuchs- und Jugendarbeit hervor. An die 90 Kinder werden derzeit musikalisch ausgebildet. Hierfür investiere der Verein jährlich 6000 Euro. 2023 soll mit der Musikerkerwa vom 26. bis 29. Mai gleichzeitig das 60-jährige Vereinsbestehen mit Kreismusikfest gefeiert werden.

Ebenso gut hörte sich der Kassenbericht von Johannes Götz an. Denn der Verein stehe stabil da trotz der Errichtung des Vereinsheimes und trotz der mit der Pandemie verbundenen Einbußen. Dirigent Alexander Krause zeigte sich stolz auf seine Kapelle mit 33 Aktiven, die trotz Corona sechs Feste musikalisch begleiten durften. Begrüßen würde er, auch das Thema Gesang in der Kapelle auszubauen.

Die turnusgemäßen Neuwahlen wurden von Vizebürgermeister Roland Dauer zügig abgewickelt. Gemeinsam mit Vorsitzendem Roppelt und Vize Reinhold Tenta wurden die Aktiven von Claudia Heim, der Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes, ausgezeichnet.

Ergebnis der Neuwahlen :

Vorstandsvorsitzender Stefan Roppelt, Stellvertreter Reinhold Tenta; Vorstandsmitglieder: für Musik und Bildung Stefan Roppelt, für Mitglieder und Vereinsheim Reinhold Tenta, für Finanzen Johannes Götz, für Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit Lisa Gath, für Veranstaltungen Benedikt Seiler, für Jugend Carina Porisch; Noten/Instrumentenwart Theresa Wunner, Jugendleiter Timo Krause. Beisitzer: Christopher Amon, Katja Götz, Lena Seitz, Markus Hubert, Patrick Tenta, Leonie Gelbhardt, Thomas Zimmermann und Sonja Körber ; Kassenprüfer: Stefanie Roppelt und Roland Dauer.

Ehrungen für zehn Jahre Musizieren: Lena Seitz, Leonie Gelbhardt und Milena Morath. Eine besondere Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Musizieren, erhielt Reinhold Tenta. dia