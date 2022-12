Normalerweise ist die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester eine Möglichkeit, herunterzufahren und eine besinnliche Zeit mit der Familie zu verbringen. Nicht so jedoch für fünf Jugendhandballmannschaften des HC Forchheim . Sie fahren in dieser Zeit in die schwedische Stadt Lund, um dort fünf Tage lang bei den internationalen „Lundaspelen“ teilzunehmen.

Wie aus einer Pressemitteilung des Handballvereins hervorgeht, findet dort unter dem Motto „Memories for Life“ das größte internationale Handballjugendturnier der Welt statt − und das bereits seit dem Jahr 1987.

Insgesamt nehmen dieses Jahr 660 Mannschaften und über 3000 Spieler aus aller Welt am Turnier teil. Mit einer großen Zeremonie wird das Turnier in der großen Skåne Arena eröffnet. An den darauffolgenden Tagen treffen die Mannschaften in der Qualifikationsrunde aufeinander. Am Donnerstag wird bereits das Finale der jüngeren Mannschaften stattfinden, am Tag der Abreise sind die älteren dran.

Spende für Vereinsshirts

Die Forchheimer Handballspieler laufen in neuen Vereinsshirts auf. Eine Spende der Forchheimer Sparkasse ermöglichte die neue Ausstattung. red