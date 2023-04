Nach pandemiebedingter Zwangspause startet die Theatergruppe der DJK Kersbach Anfang Mai mit dem wahnwitzigen Stück „Neurosige Zeiten“ – eine Komödie von Winnie Abel. Die Proben laufen auf Hochtouren und sie machen nach Vereinsangaben irre Spaß.

Zum Inhalt: Wie empfängt man Besuch in einer Psychiatrie, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer Klapsmühle ist? Vor dieser Herausforderung steht Agnes Inselkramer, Tochter einer reichen Hoteldynastie. Denn ihre Mutter meldet spontan Besuch an – nur dass diese davon ausgeht, Agnes residiere in einer Villa und nicht in der „Hupfla“.

Kurzerhand sollen die Mitbewohner aus Agnes skurriler Psychiatrie-Wohngruppe nun versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken – und das wahnwitzige Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf. Die Theaterabende versprechen irre Ereignisse, skurrile Typen und jede Menge Spaß. Wer ist hier eigentlich verrückt? Und was heißt überhaupt normal?

Termine und Tickets

Die Aufführungen: Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr; Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr; Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr; Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr; Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr. Eintrittspreis: zehn Euro, freie Platzwahl, Einlass jeweils 45 Minuten vor Beginn.

Kartenvorverkauf: Sparkasse und Volksbank Kersbach , Waldgaststätte oder telefonisch unter 09191/60295. Auf zahreichen Besuch freut sich die „verrückte Theatergruppe “ der DJK Kersbach . red