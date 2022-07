Die Baustelle Grundschule Weilersbach liegt im Großen und Ganzen im Plan . Der zuständige Architekt Matthias Stelzl klärte beim Ortstermin des Gemeinderats zuerst im äußeren Eingangsbereich über den Stand der Arbeiten auf.

Hier sieht es laut Bürgermeister Marco Friepes noch so aus, „als ob man will und nicht kann“, was laut Architekt auch stimme. Es gab demnach Schwierigkeiten mit der Lieferung der Eingangstür. Die anderen Türen sind aber erfolgreich eingesetzt.

Zurzeit wird vor allem die Installation der neuen Lüftung im Gebäude vorbereitet, die rohen Arbeiten dafür sind geschafft. Die Schulleiterin Sigrid Nöth-Nix, gerade von einem mehrtägigen Ausflug mit der 4. Klasse aus Bamberg zurückgekehrt, zeigte lachend auf die großen Löcher in der Decke des inneren Eingangsbereichs: „Die Kinder unterhalten sich hierdurch von einem Stockwerk zum anderen.“

In der Küche der Mittagsbetreuung stehen schon die neuen Küchenmöbel für den Einbau bereit. Eine weitere Neuerung ist hier unten der Fluchtweg nach draußen. Ein behindertengerechter Zugang führt auch zur Turnhalle, wo im ehemaligen Lehrmittellager neue Umkleideräume mit Toiletten und Duschen entstehen. Auch aus der Mehrzweckhalle führt ein Fluchtweg nach draußen.

Der zum Schutz noch abgedeckte Boden ist fertiggestellt. Zusammen mit der weißen, aus großen Rastern bestehenden Decke sorgt er für eine angenehme Akustik und die riesigen, klaren Fenster aus Sicherheitsglas für viel Licht. Die Rohinstallation ist abgeschlossen, die Malerarbeiten stehen noch an. Aber es wird Gas gegeben, denn bis zum 22. Juli soll die Halle fertig sein – dann nämlich wird hier im Rahmen des Schulfestes getanzt. Und Ende 2022/Anfang 2023 soll laut Matthias Stelzl die neue alte Schule übergabefertig sein.

Neuer Spielplatz in Reifenberg

Eine Herde Zwergzebus graste malerisch auf dem Weg zu der vorerst letzten Station, dem neuen Spielplatz in Reifenberg, laut Drittem Bürgermeister Michael Henkel „einer der schönsten Spielplätze“ . Die Aussicht ist beeindruckend. Der Hang und der Zugangsweg sollen noch geebnet werden, und ein Sitzpavillon steht aus. Dann können die Kinder kommen.