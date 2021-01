Am Mittwochvormittag ist ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neustadt/Aisch die Adam-Kraft-Straße in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) entgegen der Einbahnstraße gefahren und hat den Wagen eines 67-Jährigen aus Kalchreuth gestreift, der von dort nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte. Durch die Berührung beider Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 11 000 Euro. Das interessierte jedoch den Unfallverursacher zunächst nicht. Er fuhr nach einem kurzen Wortwechsel ganz einfach weiter. Über das Kennzeichen konnte er schnell ermittelt werden. Gegen Abend meldete sich der Mann schließlich bei der Polizei . Gegen ihn wird strafrechtlich wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.