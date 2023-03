Bei „Reisen in christlicher Atmosphäre“ organisiert Pfarrer Martin Kühn ( Forchheim ) oft Begegnungen mit Christen in anderen Ländern. Bei der Erholungsreise Türkei besuchten Reisegäste aus Oberbayern, Franken und der Oberpfalz Evangelische in der Hafenstadt Alanya. Bei Kaffee und Kuchen erzählte die Verantwortliche Ursula Greune vom Gemeindeleben in der St.-Nikolaus-Kirche, ein gerne besuchter Treff für Deutsche im Ausland zusätzlich zu Gottesdiensten am Sonntag.

Nach neuen Kontakten zu Christen sucht der Pfarrer für geplante Bustouren 2023 nach Italien (Gardasee und Ligurien) und Polen (Masuren und Auschwitz). Auch in Israel sind Begegnungen mit palästinensischen Christen und messianischen Juden im Programm bei der Rundreise vom 29. Oktober bis 5. November. Infos: E-Mail an pfarrer.martin.kuehn@web.de. red