Für seine bunten Osterbrunnen ist die Fränkische Schweiz berühmt. Die Bewohner im Pflegezentrum des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz in Ebermannstadt erinnern sich noch an die Bedeutung und Hintergründe des fränkischen Brauchtums.

Kathinka Ott kann sich als gebürtige Ebermannstadterin noch sehr gut an die Lebensumstände in ihren Jugendjahren im Herzen der Fränkischen Schweiz erinnern: „Mein zweiter Mann war eines von sieben Geschwistern. Da mussten die Großen immer das Wasser tragen. Da gab es im ganzen Haus keine Leitung. Die Brunnen waren also sehr wichtig.“

Früher hätten im Frühjahr alle zusammen den Dorfbrunnen geputzt, erzählt die 97-jährige Bewohnerin beim gemeinsamen Binden der Kränze und Girlanden weiter. Diese Gemeinschaftsarbeit der Brunnenreinigung sei auf den wasserarmen Hochebenen der Fränkischen Schweiz wichtig für die Trinkwasserversorgung gewesen, erzählt Kathinka Ott, die seit sieben Jahren im Pflegezentrum in

Ebermannstadt lebt. Auch Marianne König kann man beim filigranen Bemalen der Eier und kunstvollen Gestalten der Krone nichts vormachen. „Unsere Bewohner sollen bei uns die alten Bräuche aufrechterhalten können“, erklärt Andrea Schlegel, die Leiterin des Pflegezentrums, die sich derzeit mit über 35 Mitarbeitern um 60 Pflegebedürftige kümmert. red