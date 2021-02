Alle Bürger des Marktes Eggolsheim , die über 80 Jahre alt sind und noch keinen Impftermin vom Impfzentrum Forchheim bekommen haben, können sich für einen Impftermin am Dienstag, 30. März, in der Eggerbach-Halle in Eggolsheim anmelden. Die Anmeldung erfolgt von Montag, 1., bis Freitag, 5. März, per Telefon unter 09545/444150 zu den folgenden festgelegten Zeiten: Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, Freitag, von 8 bis 13 Uhr. Anrufer werden direkt bei dem Gespräch einen Termin genannt bekommen. Es werden so viele Termine vergeben wie benötigt werden. Daher soll nicht jeder direkt am Montag um 8 Uhr versuchen anzurufen, da dies die Leitungen blockieren könnte. Wichtig: Anmelden können sich ausschließlich Bürger, die am Dienstag, 30. März, mindestens 80 Jahre alt sind. Jüngere Bürger können für diesen Termin nicht berücksichtigt werden, diese sollten sich über das Impfzentrum Forchheim um einen Termin bemühen. red