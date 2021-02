Seit dem 28. Dezember werden im Landkreis Forchheim Impfungen gegen das Sars-CoV-2-Virus durchgeführt. Sie finden im ehemaligen Don-Bosco-Heim in Forchheim statt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen werden zunächst die besonders risikobelasteten Personengruppen geimpft . Aktuell ist dies die Gruppe der über 80-Jährigen.

Mobil meist eingeschränkt

Um diesem mobil meist stark eingeschränkten Personenkreis den Weg in das zuständige Impfzentrum Forchheim zu ersparen, können die Stadt Ebermannstadt und die Gemeinde Unterleinleiter in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Forchheim alternativ Termine in der Stadthalle in Ebermannstadt , im Sportheim Moggast sowie in der Mehrzweckhalle Unterleinleiter anbieten.

Das medizinische Fachpersonal des Impfzentrums wird am 18. und 19. März von 9 bis 12 Uhr in der Stadthalle Ebermannstadt sowie am 23. März von 9 bis 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Unterleinleiter und von 12 bis 14 Uhr im Sportheim Moggast eine Impfstation errichten und die Impfung nach eingehender medizinischer Beratung und Aufklärung durchführen. Die Impfung ist freiwillig und kostenlos.

Es können sich alle impfwilligen Bürger über 80 Jahren zum ersten Mal impfen lassen. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, ist eine telefonische Anmeldung in der Verwaltung in Ebermannstadt während der Öffnungszeiten unter Telefon 09194/506-65 sowie 09194/506-61 erforderlich. Zu beachten ist der Anmeldeschluss am 26. Februar, da die Daten rechtzeitig an das Impfzentrum weitergeleitet werden müssen. Weitere Informationen zum Ablauf der Impfung , zu einem möglichen Transport zum Impfort und zu notwendigen Unterlagen erhalten alle Bürger über 80 Jahre persönlich per Post , wie die Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt mitteilt. Alle Informationen über den zweiten Impftermin erhalten die Geimpften direkt bei der ersten Impfung . red