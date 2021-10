Es sei ein sehr ruhiges Jahr gewesen – so lautete die Bilanz des Vorsitzenden Hubertus Weiß, der Schützenmeister Michael Prell und Laszlo Oh sowie des Kassiers Rainer Krembs in der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Edelweiß Reuth im Vereinsheim.

Zu berichten gab es nicht viel, denn Corona hatte sämtliche Aktivität des Vereins ausgebremst. Die Wettkämpfe wurden abgebrochen und geplante Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Immerhin gelang es nun, die fällige Neuwahl durchzuführen, die zügig über die Bühne ging.

Der neue Vorstand setzt sich nun zusammen aus dem Vorsitzenden Hubertus Weiß, seiner Stellvertreterin Nadja Jörger, Schriftführerin Christine Hönig und Kassenverwalter Dieter Pinzel.

Die Aufgabe der Jugendleiter übernahmen die beiden Jungschützen Fabian Kreller und Konstantin Ammon. Auch im Beirat gab es einige neue Gesichter – der Großteil der bisherigen Ratsmitglieder blieb jedoch im Amt. Nicht mehr zur Wahl hatten sich zwei Edelweißschützen gestellt, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Verein engagierten: Georg Egelseer, der 20 Jahre lang als Jugendleiter fungiert und Rainer Krembs, der 30 Jahre die Schützen-Kasse führte. Mit anerkennenden Dankesworten wurden beide in den Vereinsruhestand entlassen. dia