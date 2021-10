Der Künstler Konrad Kuechenmeister tritt am Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, auf. Fette , basslastige, tanzbare und handgemachte Loop-Musik wird versprochen. Kuechenmeister verbindet traditionelles Musikerhandwerk mit der Technik des neuen Jahrhunderts und schafft so aberwitzige Konzerte. Er steht allein auf der Bühne und trotzdem klingt es wie eine komplette Band – dank Loopstation kein Problem. Preise: 16 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Hornschuhallee 21, Telefon 09191/3515930, sowie unter www.jtf.de. Foto: PR