Die Szenen sind im Kasten, der Schnitt ist in trockenen Tüchern. „Der einzig wahre Pflegefilm“ ist fertig, freut sich Andreas Schneider, Leiter der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz, der das innovative Filmprojekt in seiner Funktion als Vorstand des Ausbildungsverbundes „Pflege der Region Forchheim “ auf den Weg gebracht hat.

Gemeinsam mit Hartmut Altenpohl und Andres Müller, zwei Filmemachern aus der Fränkischen Schweiz, haben neun Auszubildende nicht nur das Drehbuch entwickelt und das Storyboard erarbeitet. Die angehenden Pflegefachkräfte standen auch selbst vor der Kamera.

Die Idee: Der Streifen soll den Pflegeberuf ungeschminkt und authentisch präsentieren. Der Titel ist dabei Programm. In dem „einzig wahren Pflegefilm“ wird gerannt, geweint, geschwitzt, gefeiert und gelacht. Als Hauptdarstellerin steht mit Tabea Böhme eine angehende Pflegefachfrau vor der Kamera, die am Ende selbstironisch auf allen Vieren durch das Bild kriecht.

„Der Film bringt die Begeisterung für die Pflege mit einem Augenzwinkern wunderbar auf den Punkt“, freut sich Schneider kurz vor der Premiere. Die Dreharbeiten für den knapp vier Minuten langen Film fanden im Klinikum Forchheim und im Jörg-Creutzer-Seniorenzentrum statt. In der Diakonie in Forchheim fand auch ganz bewusst die Premierenaufführung des Pflegefilms statt. „Wir wollen gemeinsam mit der Filmcrew und den Bewohnern den Abschluss dieses tollen Filmprojektes feiern“, sagt Schneider.

Nun soll der Streifen auf Tournee gehen. Auch auf der Internetseite der Berufsfachschule für Pflege des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz soll der neue Pflegefilm bald veröffentlicht werden, um möglichst viele Zuschauer zu begeistern.

Andreas Schneider, Leiter der Berufsfachschule, erklärt: „Wir wollen mit dem Film neue Kooperationspartner zur generalistischen Pflegeausbildung sowie den Pflegenachwuchs ansprechen und zeigen, warum es sich lohnt, für Menschen jeden Tag aufs Neue einfach da zu sein.“ red