Im Mai 2022 wurde das erste Bild des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße veröffentlicht. Um dieses schwarze Loch sichtbar zu machen wurden acht Teleskope verteilt auf Nord- und Südamerika, Europa und der Antarktis zu einem weltumfangenden Teleskop zusammengeschaltet. In einem Vortrag stellt Christian Fromm von der Würzburger Julius-Maximilians-Universität am Freitag, 3. März, 19 Uhr, in der Sternwarte Feuerstein in Ebermannstadt sowohl diese spezielle Beobachtungstechnik als auch die Modellierung und Interpretation der Beobachtungsdaten vor. Obwohl man ein schwarzes Loch selbst nicht sehen kann, weil es nicht leuchtet, verrät es sich durch das umgebende glühende Gas. Foto: Event Horizon Telescope/Repro: Frank Fleischmann, Sternwarte Feuerstein