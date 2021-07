Bei den oberfränkischen Vierkampf-Meisterschaften der U14/U16 im Fichtelgebirgsstadion in Wunsiedel war die LG Forchheim mit einem großen Team vertreten. Bei sehr gutem Wetter und einer hervorragend organisierten Veranstaltung gab es tolle Leistungen und viele Podestplätze für die Forchheimer.

Allen voran Nikita Bär, der den Vierkampf (75 Meter, Weit, Hoch, Ball) bei den 13-jährigen Jungs gewann. Herausragend waren hierbei die 152 cm im Hochsprung und die 46 m im Ballwurf. 10,2 sec über 75 m und 4,30 m im Weitsprung komplettierten seinen souveränen Auftritt. Ebenso glänzte Jan Hartmann bei den zwölfjährigen Jungs mit dem oberfränkischen Meistertitel und sehr guten Leistungen in allen vier Disziplinen (75m: 10,9 sec, Weit: 4,17 m, Hoch: 1,28 m, Ball: 36 m). Michael Bär und Tom Billes trugen zu dem sehr guten Forchheimer Auftritt mit den Plätzen 5 und 6 bei.

Im Vierkampf (100 m, Weit, Hoch, Kugel) der 14-jährigen Mädels war Maresa Perner von der LG Fichtelgebirge nicht zu schlagen. Knapp dahinter Lea Billes auf Platz 2 und Marie Sladek auf Platz 3. Beide unterstrichen ihr Mehrkampftalent mit sehr ausgeglichenen Leistungen. Lea glänzte besonders im Hochsprung mit 1,40 m. Am Ende des langen Wettkampftages traten Lea und Marie im Speerwurf an. Lea warf den Speer 23,59 m weit und gewann vor Marie mit 19,81 m. Mit Elisabeth Bongartz präsentierte sich ein weiteres Nachwuchstalent bei den 13-jährigen Mädels. In einer starken Konkurrenz gefiel Elisabeth mit Platz 3, insbesondere mit 1,36 m im Hochsprung .

Auch Melissa Kröppel überzeugte mit guten Leistungen und einem vierten Platz in der Konkurrenz der 15-jährigen Mädels. In einem großen Teilnehmerfeld der zwölfjährigen Mädels zeigten Lilli Hannweber, Rafaela Gornik, Tabea Pürzer, Celine Kariun, Lea Röhling und Jana Gauzel tolle Leistungen im Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, Ball). Herausragend hierbei die Leistungen im Hochsprung von Lilli (1,32 m) und Rafaela (1,24 m). red