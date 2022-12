Alfred Backer, der „Wummier Schmie“, ein Urgestein aus dem Igensdorfer Ortsteil Pommer („Wummer“), wurde zu seinem 95. Geburtstag gebührend gefeiert. Die Glückwünsche von Landkreis und Marktgemeinde überbrachten Landrat Hermann Ulm und Erster Bürgermeister Edmund Ulm. Beide waren beeindruckt von der geistigen Vitalität des Jubilars.

Der Posaunenchor Walkersbrunn erschien in voller Stärke und brachte Alfred Backer an der Stätte seines jahrzehntelangen Wirkens in Anwesenheit seiner Familie und Nachbarn ein beeindruckendes Potpourri dar. Selbst Landrat Hermann Ulm ließ es sich nicht nehmen, den Posaunenchor mit seiner Trompete zu unterstützen.

Alfred Backer hat fortwährend neue Ideen, die er seiner Familie als Aufgaben stellt. Er selbst fertigt immer noch kleine Blecharbeiten in seiner angestammten Werkstatt. So erhielt er beispielsweise von seiner Tochter Rosi einen Auftrag für 80 Stück Blechrosen, die für die teilnehmenden Frauen an der Hochzeit seine Enkelin Sandra benötigt wurden.

Opa Fred oder Fredi, wie er von seinen Freunden auch genannt wird, hat drei Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel.

Tochter Rosi wacht über ihren Vater, fordert seine Vitalität mit immer neuen Aufgaben und gibt ihm Halt und Zuversicht. Regelmäßig führt sie mit ihm sogenannte „Flurfahrten“ durch, bei denen der frühere Schmiedemeister, Landmaschinenmechaniker, Installateur, Landwirt und Landmaschinenhändler seine alten Wirkungsstätten aufsucht und begutachtet. red