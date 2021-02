Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth hat am Sonntagvormittag einen Seat mit polnischer Zulassung an der Autobahnausfahrt Trockau kontrolliert. Der Wagen war in Fahrtrichtung München unterwegs. Bei der ausländerrechtlichen Überprüfung der beiden ukrainischen jungen Männer stellten die Beamten mehrere ausländerrechtliche Verstöße fest. Der 26-jährige Beifahrer reiste unerlaubt ohne den erforderlichen Reisepass nach Deutschland ein. Der 28-jährige Fahrer hielt sich bereits zu lange im Schengenraum auf und konnte kein gültiges Visum für seinen weiteren Aufenthalt vorzeigen. Da beide Ukrainer keinen festen Wohnsitz im Inland haben, wurde eine hohe Sicherheitsleistung erhoben. Die Männer müssen sich nun jeweils wegen eines Vergehens nach dem Aufenthaltsgesetz verantworten und wurden aufgefordert, das Bundesgebiet in den nächsten Tagen zu verlassen.