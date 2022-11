Viel Zeit nahmen sich Landrat Herrmann Ulm, Kommunalaufsicht und die Geschäftsbereichsleiter für ihren Informationsbesuch in der Gemeinde Heroldsbach. In verschiedenen Gemeinden im Kreis Forchheim informiert sich Herrmann Ulm derzeit über die aktuelle Situation. Dabei wurde Landrat Herrmann Ulm mit seiner Delegation von Vertretern aus der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Graf Benedikt von Bentzel im Saal des Kuratenhauses empfangen.

Dort gab es einige grundlegende Informationen über Heroldsbach und die anstehenden Aufgaben. Dabei vermittelte der Bürgermeister dem Landrat und seinen Bereichsleitern ein Bild von den aktuellen Projekten in der Gemeinde. Der Fokus liege zurzeit beim Breitbandausbau und der Sanierung der FO 13.

Beginnend mit den grundlegenden Zahlen erläuterte Bürgermeister von Bentzel die aktuellen Einwohnerzahlen. Die Gemeinde Heroldsbach zähle mit den Ortsteilen insgesamt 5404 Einwohner. Zu den Finanzen sagte das Gemeindeoberhaupt, dass man über ca. 4,4 Millionen Euro liquide Mittel verfüge und bis Ende des Jahres die Pro-Kopf Verschuldung auf 151 Euro reduzieren werde.

An Investitionen seien bisher 1,23 Millionen Euro für die Wassergewinnung bereitgestellt worden. Mit dem bereits fertiggestellten Brunnen sieben sei die Gemeinde auf einem guten Weg, die Frischwasserversorgung auf Jahre zu sichern, betonte der Bürgermeister. Weitere Kosten kommen auf die Bürger mit der dringenden Leitungssanierung zu, die nach ersten Schätzungen bei 4,7 Millionen Euro liege.

Ein weiteres wichtiges Thema seien die Kindergärten, sagte von Bentzel. In die Kita St. Josef würden in den Anbau für zwei Krippengruppen 2,4 Millionen Euro investiert und für die Sanierung des Bestandsgebäudes 1,37 Millionen Euro . Mit dem Wald- und Naturkindergarten sei eine weitere Möglichkeit zur Kinderbetreuung geschaffen worden. Weitere Themen waren der Mehrgenerationen-Spielplatz mit den neuen „Yalp Memo“- Spielsäulen, ein pädagogisch wertvolles Spielgerät, das Kinder und Jugendliche herausfordere. Das interaktive Spielgerät für In- und Outdoor bleibe interessant, erklärte der Bürgermeister. Das Spielgerät bestehe aus einem Spielfeld und sieben Säulen, die mit einem 360 Grad-LED Touchscreen ausgestattet sind.

Anschließend besuchte die Gruppe verschiedene Projekte in Heroldsbach wie die Baustelle für den neuen Bewegungskindergarten in Oesdorf und die Sanierungsmaßnahme an der Kita St. Josef. Beim Vor-Ort-Termin an der Kita St. Josef und dem Mehrgenerationenspielplatz zeigte sich Landrat Ulm beeindruckt, was sich die Gemeinde Heroldsbach hier vorgenommen hat. Der Landrat zeigte sich überrascht, wie gut sich die Gemeinde entwickele und bis heute entwickelt habe. „Ihr macht Vieles richtig“, lobte Ulm das Gemeindeoberhaupt und seine Verwaltung. Karl Heinz Wirth