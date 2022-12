Sich 20, 30 oder gar 40 Jahre ehrenamtlich für eine Sache engagieren – das ist alles andere als selbstverständlich und in der heutigen Zeit selten geworden. Umso herzlicher war daher das Dankeschön, das die Industrie- und Handelskammer ( IHK ) für Oberfranken Bayreuth den Prüfern aussprach, die nun für eine so lange ehrenamtliche Tätigkeit geehrt wurden. Wie aus einer Pressemitteilung der IHK für Oberfranken hervorgeht, kommen acht der Ausgezeichneten aus dem Raum Forchheim.

Insgesamt 211 Prüfer aus ganz Oberfranken und den Nachbarregionen wurden in zwei Feierstunden – auf Kloster Banz im Landkreis Lichtenfels sowie in Bayreuth – für ihr 20-, 30- und 40-jähriges Engagement geehrt. Von den acht aus dem Landkreis Forchheim nehmen sieben Personen seit 20 Jahren ehrenamtlich die IHK-Ausbildungsprüfungen ab, eine Person ist bereits seit 30 Jahren in einem der Prüfungsgremien vertreten. Auf die Verdienste der Prüfer ging IHK-Präsident Michael Waasner ein: „Die Zahl und die Komplexität der Berufe nimmt ständig zu. Prüferinnen und Prüfer müssen bei allen Veränderungen auf dem neusten Stand sein, mit der aktuellen Technik und neuen Inhalten vertraut sein – kurzum, sie müssen am Ball bleiben.“ Ihrer Aufgabe würden sie unabhängig, mit Menschenkenntnis und hohem Verantwortungsgefühl nachgehen. „Die Urteile von Prüferinnen und Prüfern entscheiden, zumindest teilweise, über Lebenswege von Menschen. Das darf nie leichtfertig geschehen. Prüfer sein ist also keine leichte, aber eine sehr wichtige Aufgabe“, erklärte Waasner .

Ehrenamt wird gebraucht

Über 9000 Zwischen- und Abschlussprüfungen hat die IHK für Oberfranken Bayreuth allein 2021 abgenommen. Über 2000 Prüfer waren dafür im Einsatz. „Ohne ehrenamtliches Engagement können wir das als IHK nicht bewältigen, insbesondere, wenn wir noch die erschwerten Bedingungen während der Pandemie in Betracht ziehen“, sagte der IHK-Präsident abschließend. red