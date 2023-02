Die Menschen im Erdbebengebiet benötigen dringend Hilfe aus Deutschland. Michael Waasner aus Forchheim , Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken (Bayreuth), greift deswegen einen Hilferuf der Präsidentin der Deutsch-türkischen Auslandshandelskammer (AHK), Pinar Ersoy, auf.

Über 47.000 Tote hat das schwere Erdbeben bisher gefordert, die Erde bebt weiterhin. Temperaturen, die nachts nahe am Gefrierpunkt liegen, eingestürzte Häuser, zerstörte Infrastruktur: Die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien haben noch einen langen Leidensweg vor sich. Die AHK hat in Abstimmung mit der türkischen Botschaft zusammengestellt, welcher Bedarf vor Ort in erster Linie besteht. Benötigt werden vor allem Sachspenden wie Zelte, Wohncontainer, Generatoren, Heizgeräte mit Gas, Bettdecken, Schlafsäcke, Winterkleidung, Thermalunterwäsche, Babynahrung, Mobiltoiletten oder Duschanlagen. Die AHK koordiniert entsprechende Hilfslieferungen in das Erdbebengebiet .

„Die Menschen vor Ort sind auf unsere Hilfe angewiesen“, appelliert Waasner an Unternehmen und Bürger. Wer helfen will, findet auf der Website der AHK ein Formular für Sachhilfen und entsprechende Kontaktdaten: dtr-ihk.de/ahk-tuerkiye-hilfsbruecke. red