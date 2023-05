I„Igmahe!“ So rufen die Igensdorfer Markthexen an Weiberfasching allen zu. Seit über 20 Jahren stürmen sie am Weiberfasching das Igensdorfer Rathaus . Auch Schule, Kindergarten und die Geschäftsleute werden besucht und freuen sich Jahr für Jahr über das bunte Treiben.

Vor einiger Zeit durfte, nach Corona, endlich wieder der Faschingsball stattfinden. Zum ersten Mal organisierten die Hexen zusätzlich einen Kinderfasching. Beide Feste waren sehr gut besucht und die Stimmung war überragend.

Wie jedes Jahr spendeten die Hexen ihren Gewinn aus den Veranstaltungen sowie die Spenden der Geschäftsleute und Bürger. Heuer wurden 1500 Euro an eine vom Schicksal schwer getroffene Familie aus der Gemeinde Igensdorf und je 400 Euro an die Lebenshilfe Forchheim und an das Spatzennest Igensdorf übergeben.

Die Igensdorfer Markthexen bedanken sich hiermit ganz herzlich bei allen, die die Veranstaltungen besucht haben und bei allen anderen Spendern . red