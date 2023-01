Während des Neujahrsempfangs der Gemeinde Igensdorf erhielten Andreas Finkes und Sebastian Höhn vom Musik- und Trachtenverein Igensdorf , Matthias Wiedemann von der Freiwilligen Feuerwehr Igensdorf sowie Hedwig Jacoby vom Sängerbund Dachstadt die Medaille für Verdienste im Ehrenamt in Bronze. Das geht aus einer Pressemeldung der Gemeinde hervor.

Darin steht außerdem: Mit der Medaille für Verdienste im Ehrenamt in Silber wurden Heinz Heid von der Freiwilligen Feuerwehr Rüsselbach und Georg Fischer vom ASV Pettensiedel ausgezeichnet

Die Verdienstmedaille in Gold ging an Karin Picha und Margarethe Weber vom ASV Pettensiedel und an Herbert Gebhardt von der Schützengesellschaft Rüsselbach. Auch der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Rast wurde für seine 35-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführer des Förderkreises ambulante Haus- und Krankenpflegestation mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet. Er konnte seine Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen.

Bereits viele Auszeichnungen

Schwierig wurde es, für den Altbürgermeister und Ehrenbürger Erwin Zeiß noch eine Form der Ehrung zu finden. Der Grund: Er hatte während seiner langen Amtszeit sowie für zahlreiche Ehrenämter bereits alle Auszeichnungen erhalten, die der Markt Igensdorf zu vergeben hat.

Nun stand die Ehrung für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender des Förderkreises ambulante Haus- und Krankenpflege an. Zeiß hatte das Amt, das er 35 Jahre lang mit großem Engagement ausfüllte, erst kürzlich in die Hände von Bürgermeister Edmund Ulm gelegt. In Anerkennung seiner Verdienste überreichte Edmund Ulm dem Altbürgermeister einen Geschenkkorb. Zudem wurden die erfolgreichen Sportler der Gemeinde geehrt. Alexander Müller von der Luftsportgemeinschaft Bayreuth (LSG) konnte die diesjährige Streckenflugwertung des Portals onlinecontest.org auf Platz eins der deutschen Tabelle abschließen. Ausschlaggebend war vor allem sein 1412 Kilometer langer Flug vom 5. Juli ab Bayreuth. Auch die afrikanische Kontinentalwertung und die Wertung in Namibia ging an Müller.

Nach zweijähriger Amtszeit als Igensdorfer Christkind verabschiedete Bürgermeister Ulm Svenja Tibes aus Pettensiedel . Sie hatte in den Jahren 2021 und 2022 mit ihren Besuchen in Kindergärten, in der Schule, in Vereinen und zu verschiedenen Festen zahlreiche Kinder begeistert.

Stellvertretend für viele Bürger, die sich für Flüchtlinge aus der Ukraine eingesetzt haben, bedankte sich der Bürgermeister zudem bei drei Helferinnen: Priya Behrens-Shah, Barbara Reitler-Wippig und Birgit Maußner. red