In den frühen Morgenstunden des Samstags hat ein Hotelgast in Gößweinstein bemerkt, wie unbekannte Täter Baustellenschilder und die Außenbestuhlung eines Restaurants in der Balthasar-Neumann-Straße herumwarfen. Eine Polizeistreife traf vor Ort die Personen nicht mehr an. Es entstand kein Sachschaden. Zeugen , die im Zeitraum zwischen 3.30 und 4.15 Uhr etwas bemerkt haben, können sich bei der Polizei Ebermannstadt melden. Dort wird ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung geführt.