Kunst macht neugierig und fordert die Betrachter zum Nachdenken auf. Treffen die Werke zweier unterschiedlicher Holzkünstler aufeinander, kommt es zur Resonanz und es scheint, als ob die einzelnen Skulpturen miteinander kommunizierten. Gemeinsam mit Sophie Herz , einer Bildhauerin, lädt Holzkünstler Thomas Binz zu einer Vernissage am Sonntag, 13. November, ein. Von 11 bis 18 Uhr sind die unterschiedlichen Werke am Störnhofer Berg 30 in Unterleinleiter zu besichtigen. Ab 16.30 Uhr musiziert der Berliner Liedermacher Martin Betz.

„Fremdbestimmung“ ist eine der Figuren von Binz, am Zopf über einer Glaskugel schwebend, von einer großen Hand gehalten. Das gesamte Haus in Unterleinleiter ist in die Ausstellung einbezogen, und wer wissen will, wo sich die drei Frauen mit Hut niedergelassen haben, kann sich frei bewegen. Binz bearbeitet seine Figuren, weil sie ihm Spaß machen, gefällt es den Betrachtern, nun, um so besser.

In ihrer Meisterarbeit setzte sich Sophie Herz mit dem Thema „Haus“ spielerisch auseinander. Eine Tüte aus Holz dient als Kulisse für Gedankenspiele, während kleine Holzhäuschen wie Ideen purzeln. So, wie jeder Mensch für sich als Insel lebt und sich per Kommunikation mit den anderen Menschen verständigt, so sieht Herz auch ihre Skulpturen als Inseln, bunt und skurril.

Aus dem Handwerk in der Nürnberger Akademie angekommen, nutzt sie die traditionellen Techniken wie einen Grundwortschatz der Sprache. Die Kunst sieht sie dabei als Dialekt, als Möglichkeit, sich spielerisch auszudrücken.

Die Kunstwerke der Ausstellung gibt es bis zum 23. Dezember in Unterleinleiter zu sehen. Sophie Herz wird zur Vernissage , aber auch am 11. und 18. Dezember in der Galerie anwesend sein. Die Öffnungszeiten sind jeweils samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung bei Thomas Binz unter Telefon 0176/24347101. red