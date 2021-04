Zum Bericht „ Müll und Wohnmobile am Walberla – bringen Hinweisschilder etwas?“ vom 16. April:

Müll liegt nicht nur am Walberla, sondern wird überall achtlos weggeworfen. Schauen Sie doch einmal bewusst die Straßenränder von viel befahrenen Straßen oder die Autobahnausfahrten an! Hier liegen Flaschen und Kunststoffe aller Art.

Überall kann man sich über weggeworfene Zigarettenkippen ärgern, sogar auf Wald- und Wanderwegen und im Sand auf Spielplätzen. Raucher sehen das Wegwerfen von Zigaretten- stummeln als Kleinigkeit an. Das ist aber eine ernst zu nehmende Umweltvergiftung. Ein Filter braucht zwölf Jahre, bis er verrottet. In dieser Zeit kann er 40 Liter Grundwasser verseuchen.

Die Verwahrlosung greift immer mehr um sich. So wie mit der Natur umgegangen wird, geht es auch auf anderen Gebieten abwärts in diesem Lande: 10 000 marode Brücken , kaputte Schulen und Straßen, aber Kriegseinsätze in fremden Ländern und Haftung für die Schuldenländer Europas, von der Verhunzung unserer Sprache durch Gendersternchen bis zur Propagierung eines dritten Geschlechtes. Inzwischen leben wir nicht nur in einer multikulturellen , sondern auch in einer antikulturellen Gesellschaft. Wenn man von Einwanderern verlangt, sich an bestimmte Regeln zu halten, müssen die Eingesessenen mit gutem Beispiel vorangehen und die Regelbefolgung vorleben. Geschieht das?

In Singapur und Hongkong sind die Wege blitzeblank. Das liegt daran, dass das Wegwerfen von Müll sehr hoch bestraft wird. Solange ähnliche Gesetze bei uns nicht eingeführt werden, nützen die Diskussionen über weggeworfenen Müll überhaupt nichts. Wenn es bei uns keine Gesetze wie im Straßenverkehr gäbe, würden viele die roten Ampeln auch „übersehen“, wie in Indien. Die meisten Menschen verhalten sich umweltbewusst , aber für die Umweltsünder, die Unrat auf die Straßen, Gehwege und in die Landschaft werfen, reichen Hinweisschilder nicht aus, sondern müssen hohe Bußgelder und Strafen dringend sein. Wenn man erwischt wird, dann muss es richtig wehtun!

Alfons Trautner

Gräfenberg